Создать в Кыргызстане курсы для подготовки водителей такси предлагает Госдума

Создать в Кыргызстане образовательные программы для подготовки водителей такси предлагают в Государственной думе. Об этом во время правительственного часа рассказал ее председатель Вячеслав Володин.

По его мнению, такие программы должны включать изучение русского языка, российской культуры и географии крупнейших городов.

«Если посмотреть структуру водителей такси в Москве, на первом месте — выходцы из Кыргызстана. Тридцать процентов таксистов — кыргызстанцы», — сказал Вячеслав Володин.

Он добавил, что жалобы пассажиров связаны с недостаточным знанием языка таксистами и неуверенной ориентацией на московских улицах.

«Пускай изучают Москву, если собираются сюда ехать. Это большое число людей. Под это можно открывать совместные программы, чтобы культуру знали, традиции», — отметил председатель Госдумы.