Эксперты обсудили с замглавы кабмина развитие института акыйкатчи в Кыргызстане

В Бишкеке состоялась встреча заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова с представителями международных групп и известными правозащитниками, а также экспертами из Австралии, Новой Зеландии, Непала, Мальдив и Швейцарии — представителей института омбудсмена.

Делегация находится в Кыргызстане для комплексной оценки потенциала института акыйкатчи — ключевого национального органа по защите прав человека. Эта инициатива направлена на повышение эффективности работы учреждения и укрепление системы обеспечения и защиты прав человека в стране.

В ходе встречи обсуждались вопросы институционального развития правозащитного органа, его роль в системе защиты прав человека, взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского общества. Особое внимание уделялось необходимости дальнейшего совершенствования механизмов защиты прав человека с учетом международных стандартов и передового мирового опыта.

Эдил Байсалов подчеркнул важность независимой оценки деятельности института, отметив, что ее результаты и рекомендации станут основой для разработки конкретных мер по улучшению работы акыйкатчи и защиты прав граждан.