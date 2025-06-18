12:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Кыргызстан хочет провести встречу министров по цифровым технологиям стран ШОС

Кыргызстан хочет в 2026 году провести встречу министров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за развитие информационно-коммуникационных технологий. С инициативой выступил глава Минцифры КР Азамат Жамангулов в ходе IV совещания глав профильных ведомств в китайском городе Карамай.

пресс-службы секретариата ШОС
Фото пресс-службы секретариата ШОС

Форум собрал представителей ключевых цифровых ведомств стран – участниц ШОС и стал площадкой для обсуждения актуальных тенденций, вызовов и перспектив цифровой трансформации в регионе.

Азамат Жамангулов отметил, что стремительное развитие цифровых технологий оказывает все более значительное влияние на экономику, социальную сферу и систему государственного управления.

«Сегодня информационно-коммуникационные технологии играют ключевую роль в обеспечении устойчивого роста, повышении качества жизни и построении доверия между странами. ШОС становится реальной платформой для практического взаимодействия и обмена цифровыми решениями», — сказал он.

Кыргызстан представил достижения в сфере цифровизации, включая развитие инфраструктуры электронного правительства, расширение цифровых услуг для населения и бизнеса, а также внедрение инновационных решений в сфере кибербезопасности, образования и госуслуг.

Особое внимание было уделено усилиям Кыргызстана по расширению цифровой доступности в регионах и развитию открытых платформ для взаимодействия граждан с государством. Азамат Жамангулов подчеркнул, что цифровая трансформация в республике рассматривается как приоритетная основа для устойчивого и инклюзивного роста.

Кыргызстан подтвердил свою заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в цифровой сфере на многосторонней основе. В приоритете — обмен лучшими практиками, координация нормативно-правовой базы, развитие совместных IT-платформ, кибербезопасности и программ по цифровой грамотности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333108/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Индия дистанцировалась от заявления ШОС по ударам Израиля по Ирану
Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Отменить 30 из 46 форм отчетности в школах планирует Минпросвещения
ШОС может расширить состав участников — идет обсуждение вопроса
Купить и продать квартиру онлайн через «Тундук». Подробно, как это сделать
Министр ответил, сколько потрачено на разработку Цифрового кодекса
Приложение «Тундук» обещают сделать максимально удобным для пользователей
Сайт «Электронный консул» запустил МИД Кыргызстана
Цифровая история болезни. Медицинские данные соблюдаются безупречно — ЦЭЗ
ШОС может получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств
Популярные новости
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с&nbsp;заявлением Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в&nbsp;США: МИД вызывает американского консула Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Садыр Жапаров открыл завод по&nbsp;производству керамической плитки в&nbsp;Чуйской области Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области
Депутата ЖК&nbsp;Балбака Тулобаева выдвинули в&nbsp;состав Совета по&nbsp;делам правосудия Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Бизнес
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР «Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
18 июня, среда
12:31
Трое школьников в Маевке подозреваются в изнасиловании первоклассника Трое школьников в Маевке подозреваются в изнасиловании...
12:09
Парламент принял законопроект ГКНБ о кандидатах на пост президента и депутата
12:05
Создание трех новых парков предусмотрено в Бишкеке
12:00
За человека не принимают. О влиянии миграционной политики РФ на кыргызстанцев
11:56
С побережья Иссык-Куля за последние два месяца вывезли 3 тонны мусора