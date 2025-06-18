Кыргызстан хочет провести встречу министров по цифровым технологиям стран ШОС

Кыргызстан хочет в 2026 году провести встречу министров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за развитие информационно-коммуникационных технологий. С инициативой выступил глава Минцифры КР Азамат Жамангулов в ходе IV совещания глав профильных ведомств в китайском городе Карамай.

Фото пресс-службы секретариата ШОС

Форум собрал представителей ключевых цифровых ведомств стран – участниц ШОС и стал площадкой для обсуждения актуальных тенденций, вызовов и перспектив цифровой трансформации в регионе.

Азамат Жамангулов отметил, что стремительное развитие цифровых технологий оказывает все более значительное влияние на экономику, социальную сферу и систему государственного управления.

«Сегодня информационно-коммуникационные технологии играют ключевую роль в обеспечении устойчивого роста, повышении качества жизни и построении доверия между странами. ШОС становится реальной платформой для практического взаимодействия и обмена цифровыми решениями», — сказал он.

Кыргызстан представил достижения в сфере цифровизации, включая развитие инфраструктуры электронного правительства, расширение цифровых услуг для населения и бизнеса, а также внедрение инновационных решений в сфере кибербезопасности, образования и госуслуг.

Особое внимание было уделено усилиям Кыргызстана по расширению цифровой доступности в регионах и развитию открытых платформ для взаимодействия граждан с государством. Азамат Жамангулов подчеркнул, что цифровая трансформация в республике рассматривается как приоритетная основа для устойчивого и инклюзивного роста.

Кыргызстан подтвердил свою заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в цифровой сфере на многосторонней основе. В приоритете — обмен лучшими практиками, координация нормативно-правовой базы, развитие совместных IT-платформ, кибербезопасности и программ по цифровой грамотности.