В Сокулуке девятый год не могут достроить дополнительный корпус к школе

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в рамках рабочей поездки в Сокулукский район побывал в средней школе-гимназии № 1 имени Алымкула Жакшылыкова. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

В школе-гимназии обучаются 2 тысячи 400 учеников, хотя здание рассчитано на 750 мест. В 2016 году начали строительство дополнительного корпуса на 450 мест. На это из республиканского бюджета выделили около 45 миллионов сомов. Однако в 2017-м строительство приостановили. В 2024 году на возобновление работ выделили еще 22 миллиона сомов, в этом — еще 5 миллионов сомов. На сегодня завершили 25 процентов здания.

Спикер отметил, что учащиеся не должны ощущать на себе негативные последствия того, что на протяжении девяти лет строительство затягивается, потребовал от сопровождающих его руководителей профильных ведомств завершить работы в кратчайшие сроки.

«Сокулук – один из районов, который расположен вблизи столицы. Здесь, помимо местных жителей, проживает много наших соотечественников из других регионов. Поэтому необходимо выделить дополнительные средства и завершить строительство», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Торага высказал мнение относительно повышения статуса учителя. «За образование детей отвечает педагог, а за воспитание должны брать на себя ответственность родители. Только совместными усилиями обеих сторон можно вырастить достойных граждан. К сожалению, в нашем обществе становится привычным перекладывать все на учителя. Поэтому каждому родителю необходимо помнить о своей ответственности и прежде чем предъявлять требования к учителям, научиться относиться к ним с уважением», — заключил Нурланбек Тургунбек уулу.