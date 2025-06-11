Депутат жалуется, что протокольные поручения Жогорку Кенеша не исполняются

Депутат Улугбек Ормонов на заседании пожаловался, что протокольные поручения Жогорку Кенеша не исполняются.

По словам нардепа, 14 мая он давал поручение по тарифам на поливную воду, но вопрос до сих пор не рассмотрен на профильном комитете парламента.

«Второе было по компенсациям ветеранов Афганской войны. В феврале давал поручение, и ни разу в комитете по бюджету не рассмотрели. Говорили, что нужен указ президента, его издали в апреле. Потом сказали, что нужно постановление кабмина, оно вышло 29 мая. Но компенсацию так и не выдали в июне, говорят, что будет в июле», — сказал Улугбек Ормонов.

В связи с этим он попросил рассмотреть безответственное отношение должностных лиц.