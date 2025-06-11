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Власть

Кыргызстан и Турция обсудили предстоящие мероприятия на высшем уровне

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции Мекина Мустафа Кемаль Окема.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Стороны обсудили состояние и перспективы кыргызско-турецких отношений в политической, торгово-экономической и других сферах, а также предстоящие мероприятия на высшем и высоком уровнях.

Глава МИД подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между странами как в двусторонних, так и в многосторонних форматах. Он отметил необходимость реализации ранее достигнутых договоренностей.

Мекин Мустафа Кемаль Окем подтвердил готовность к активной совместной работе по укреплению отношений между Кыргызстаном и Турцией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332235/
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