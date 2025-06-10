Адылбек Касымалиев поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ по футболу

Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев выразил искренние поздравления по случаю выхода на чемпионат мира по футболу 2026 года сборной Узбекистана.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев выразил признательность Адылбеку Касымалиеву за участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и передал теплые слова приветствия президенту Садыру Жапарову.

Адылбек Касымалиев проинформировал о результатах переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и подтвердил, что всестороннее углубление кыргызско-узбекских отношений отвечает долгосрочным интересам двух народов.

В завершение встречи стороны выразили готовность и стремление к дальнейшему укреплению и расширению всестороннего стратегического партнерства между странами.