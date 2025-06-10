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Власть

В Кыргызстане на крышах госзданий и бизнес-объектов установят солнечные панели

К 1 сентября Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство энергетики должны разработать нормативно-правовой акт по установке солнечных панелей на крышах государственных и коммерческих зданий. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По словам замминистра энергетики Насипбека Керимова, такое поручение от главы кабмина ведомства получили сегодня.

На заседании депутаты заслушали информацию о проделанной работе по реализации проекта «Один дом — одна генерация».

Насипбек Керимов напомнил, что в целях реализации проекта и устранения дефицита мощности в энергетическом секторе принято распоряжение кабмина от 4 ноября 2024 года, предусматривающее введение в эксплуатацию объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и объектов микрогенерации (солнечные панели, солнечные коллекторы, малые фотоэлектрические станции, ветрогенераторы).

Нардеп Сеидбек Атамбаев поднял вопрос о реализации проекта по обеспечению села Зардалы Баткенской области электроэнергией посредством солнечных панелей, отметив, что их необходимо утилизировать через 20-30 лет, и призвал разработать механизмы их правильной и безопасной утилизации.

Председатель комитета Азизбек Турсунбаев отметил, что в настоящее время по всей стране действуют около 40 малых ГЭС и спросил, на каких условиях государство закупает вырабатываемую ими электроэнергию. На что Насипбек Керимов сообщил, что в 2024 году у малых ГЭС закуплено электроэнергии на 958 миллионов сомов, а за первые пять месяцев 2025 года сумма составила 422 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332194/
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