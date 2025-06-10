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Власть

Спикер парламента Кыргызстана отправился с рабочим визитом в Казахстан

Сегодня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу отправился с рабочим визитом в Республику Казахстан. 

Он вместе со своим коллегой председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым проведет заседание Межпарламентского совета двух стран.

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу примет участие в очередном заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), а также в XIV пленарном заседании организации. В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч на высоком уровне.

В состав делегации во главе с торага вошли депутаты Улан Примов, Чолпон Султанбекова, Улан Бакасов, Айсулуу Мамашова, а также руководитель аппарата Жогорку Кенеша Алайбек Алымбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332105/
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