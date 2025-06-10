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Власть

Снижены требования к председателю кабмина в части стажа работы на госдолжности

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в конституционный Закон «О кабинете министров», разработанный группой депутатов и принятый Жогорку Кенешем.

Теперь должность председателя и другого члена кабинета министров могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных или муниципальных должностях по совокупности не менее семи лет, из них на руководящих должностях — пять лет, а также лица, имеющие опыт работы не менее 10 лет.

Также теперь в законе прописано, что должность руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных или муниципальных должностях по совокупности не менее пяти лет, из них на руководящих должностях — три  года, а также лица, имеющие опыт работы не менее семи лет.

Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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Согласно ранее действовавшему закону, должность председателя и другого члена кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти могли занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных или муниципальных должностях по совокупности не менее 10 лет, из них на руководящих должностях — пять лет, а также лица, имеющие опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее 10 лет.

Изначально депутаты предлагали добавить в действующий документ статью о том, что «в случаях служебной необходимости должность председателя и другого члена кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие профессиональный опыт в соответствующей сфере деятельности, без учета требований к стажу работы, указанных в абзаце 1 настоящей части».

Однако после возражения главы государства инициаторы убрали эту норму и сократили стаж работы на госдолжности с десяти до семи лет для главы и членов кабмина, с десяти до пяти лет для руководителей иного органа исполнительной власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332096/
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