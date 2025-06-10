Минсельхоз усиливает контроль за кормами и ветпрепаратами: что изменится?

В целях повышения эффективности деятельности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также обеспечения продовольственной безопасности кабинет министров утвердил ряд изменений в ранее принятые постановления.

Изменения касаются уточнения структур и полномочий ведомств, подотчетных министерству. В частности, обновлена терминология и расширены функции ряда государственных учреждений, таких как службы по ветеринарии, развитию животноводства, пастбищ и кормов, а также департамента по химизации, защите и карантину растений.

Переименованы и переработаны положения о Центре ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок, Центре ветеринарной диагностики и экспертизы, а также о Кыргызском ветеринарном научно-исследовательском институте. Дополнительно утверждены схемы управления новыми структурами и их уставные функции.

Также исключены и откорректированы отдельные абзацы, касающиеся контроля, надзора и использования агрохимикатов и пестицидов, с акцентом на их безопасное применение.

Реализация постановления будет осуществляться в рамках утвержденного штатного расписания министерства и предусмотренного финансирования из республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу 20 июня 2025 года.