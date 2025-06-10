09:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Кабмин учредил новую госкомпанию для работы с отходами — «Эко Оператор»

Кабинет министров принял постановление о создании государственного предприятия «Эко Оператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Соответствующий документ подписан 9 июня 2025 года.

Согласно ему, новая структура будет заниматься организацией устойчивой системы управления отходами, в том числе эффективным использованием средств утилизационного сбора.

Руководитель «Эко Оператора» будет назначаться и освобождаться от должности министром природных ресурсов, экологии и технического надзора. Учредителем выступит само министерство, которому поручено организовать работу предприятия, создать наблюдательный совет и определить порядок контроля за его деятельностью.

Постановление опубликовано сегодня и вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332079/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана утвердил порядок обращения с пластиковыми отходами
За девять месяцев госпредприятия заработали чистыми 3,1 миллиарда сомов
Технический аудит завода «Кристалл-Банкрот» провели российские специалисты
Пир во время чумы. Госкомпании проводят тои в честь своего открытия — депутат
KOICA и активисты хотят сократить отходы на свалках при помощи сортировки
Не только пластик. Утилизационный сбор охватит и другие виды отходов
Жизнь возле бишкекской свалки. Как волонтеры влияют на судьбу детей
ЮНИСЕФ передал Кыргызстану средства для медицинских отходов
Все госпредприятия должны будут отчитываться о своей работе
Легпром набирает обороты, или Почему мода опасна для природы
Популярные новости
Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Новые нарративы Алмазбека Атамбаева Новые нарративы Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
10 июня, вторник
09:15
Кабмин учредил новую госкомпанию для работы с отходами — «Эко Оператор» Кабмин учредил новую госкомпанию для работы с отходами ...
09:05
Рисовую плантацию площадью 120 гектаров ГКНБ вернул Минсельхозу
08:48
Земельная амнистия в Кыргызстане: легализовано 10,3 тысячи гектаров земли
08:29
Новые правила въезда в РФ. Будут ли зеркальные меры, ответили в МИД Казахстана
08:11
Арест правозащитницы Риты Карасартовой продлен до 12 июля: решение суда
9 июня, понедельник
23:38
Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца
23:07
Беспорядки в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа
22:48
В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на гражданина Кыргызстана
22:23
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль