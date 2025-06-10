Кабинет министров принял постановление о создании государственного предприятия «Эко Оператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Соответствующий документ подписан 9 июня 2025 года.

Согласно ему, новая структура будет заниматься организацией устойчивой системы управления отходами, в том числе эффективным использованием средств утилизационного сбора.

Руководитель «Эко Оператора» будет назначаться и освобождаться от должности министром природных ресурсов, экологии и технического надзора. Учредителем выступит само министерство, которому поручено организовать работу предприятия, создать наблюдательный совет и определить порядок контроля за его деятельностью.

Постановление опубликовано сегодня и вступит в силу через семь дней.