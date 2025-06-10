Милитаризация Европы. Глава НАТО заявил о подготовке к конфликту с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен готовиться к конфликту с Россией в течение трех-пяти лет. Об этом говорится в его речи, подготовленной к выступлению в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.

Марк Рютте полагает, что для обеспечения эффективного сдерживания и обороны военному альянсу необходимо на 400 процентов нарастить силы противовоздушной и противоракетной обороны.

«РФ производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО, вместе взятые, хотя ее экономика в 25 раз меньше всех экономик альянса», — заявил он.

По словам главы НАТО, российская экономика «уже на 100 процентов переведена на военный режим». На этом фоне он призвал форсировать милитаризацию европейской экономики.

«Российская военная машина только ускоряется. Это происходит в том числе благодаря тому, что Москва объединила силы с Китаем, Северной Кореей и Ираном», — утверждает Марк Рютте.

Все это означает, что НАТО должна быть «честнее, сильнее и смертоноснее», заявил он. И предложил этот лозунг как программу саммита организации, который пройдет в конце июня в Гааге.

«В настоящий момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение трех-пяти лет она сможет сделать это», — добавил генсек альянса.

Также он заявил, что РФ остается для НАТО самой большой угрозой, однако в организации принимают во внимание и опасности от других стран. Марк Рютте отметил, что НАТО уделяет евроатлантическому региону основное внимание, однако альянсу нужно быть в курсе и того, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе.