Депутаты Жогорку Кенеша проверили реконструкцию дорог на Иссык-Куле

Члены комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша провели выездное заседание в Иссык-Кульской области, где ознакомились с реализацией инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В Чолпон-Ате депутаты проинспектировали реконструкцию автодороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду. По данным Минтранса, завершены работы на 30 из 81 километра, окончание строительства ожидается в 2026 году. Народные избранники обратили внимание на отсутствие в проекте велодорожки, подчеркнув ее значение для туристической инфраструктуры. Заместитель министра транспорта Азамат Тургунбаев сообщил, что строительство велодорожки проектом не предусмотрено.

Также осмотрен участок дороги Корумду — Балбай Баатыр, реконструкция которого осуществляется за счет средств международных финансовых организаций в размере $118,4 миллиона. Депутаты отметили нецелесообразность привлечения средств дорожного фонда и призвали обеспечить высокое качество укладки асфальта.

В рамках поездки парламентарии посетили международный аэропорт «Каракол», где проходят работы по расширению взлетно-посадочной полосы с 2 тысяч 450 до 3 тысяч 750 метров и установке светосигнального оборудования для приема рейсов в ночное время. По информации директора аэропорта Сабырбека Нарбаева, объект способен обслуживать до 250 пассажиров в час.