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Власть

МИД определился с местом для нового здания посольства Кыргызстана в Астане

МИД определился с местом строительства нового здания посольства Кыргызстана в Астане. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангалиев представил депутатам проект соглашения между кабмином КР и правительством Казахстана о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Бишкеке и Астане для нужд диппредставительств двух стран, а также резиденции послов.

Алмаз Имангазиев отметил, что в рамках соглашения казахская сторона представляет земельный участок площадью 74 сотки на пересечении улиц Балкантау и Акыртас в микрорайоне «Юго-Восток» с правом продления срока аренды на 49 лет.

«Участок находится в одном из престижных районов Астаны. Здесь расположены здания диппредставительств США, ОАЭ, Узбекистана и Беларуси. Мы планируем здесь построить новое здание нашего посольства», — сказал замглавы МИД.

Напомним, вопрос выделения казахстанской стороной земельного участка для строительства нового здания посольства КР в Астане обсуждался еще с 2022 года.

Ссылка: https://24.kg/vlast/332025/
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