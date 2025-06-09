Депутат ЖК пожаловался на сайт Нацагентства по инвестициям. Телефоны не работают

На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Арсланбек Малиев заявил, что контакты, указанные на сайте Национального агентства по инвестициям, не работают и инвесторам не удается связаться с ведомством.

Депутаты рассматривали законопроект «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Арсланбека Малиева возмутило, что на сайте Нацагентства по инвестициям указан только один номер и то нерабочий.

«Вы как собираетесь привлекать инвестиции, если у вас контакты, указанные на сайте не работают? Нет ни одного номера ответственного за ту или иную структуру и отдел. Инвестор как должен обращаться к вам? Как должен вас найти? Мой помощник неделю не может связаться с вами. Вы не привлекаете инвестиции, а тормозите», — сказал депутат.

Дамирбек Бикулов ответил, что сейчас внедряется программа АИС и в скором времени инвесторы смогут задавать свои вопросы через сайт.

«Ко мне обратились представители учреждения «Виндзор». Они вложили около $2 миллионов и хотели получить визу, а вы затягивали выдачу. Обращались 1 апреля, но получили только сегодня. Человек по имени Максат Бутояров не выдавал им разрешение, да еще и требовал ненужные документы, а именно бухгалтерский баланс. Вы знаете, что этот документ уже не требуется для инвестиционный визы?» — спросил Арсланбек Малиев.

Замдиректора Нацагентства ответил, что разберется в вопросе и ответит нардепу письменно.

«Почему вы не исполняете указ президента по привлечению инвестиции? Почему не указываете свои номера? От кого прячетесь? Вы гоните инвесторов, вместо того, чтобы их привлекать. Вы работаете на двойку. Поэтому у вас часто меняются директора», — сказал Арсланбек Малиев.

Парламентарий отметил, что рабочие контакты руководства и сотрудников ведомства должны быть указаны на сайте.