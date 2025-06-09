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Власть

КР готова бороться за спасение Мирового океана — Байсалов на конференции ООН

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принимает участие в Конференции Организации Объединенных Наций по океану, которая проходит в Ницце (Франция).

Масштабное международное мероприятие, проходящее под эгидой ООН, собрало глав государств и правительств, представителей международных организаций, научных кругов и гражданского общества для обсуждения актуальных вызовов, связанных с охраной Мирового океана, и поиска совместных решений по устойчивому использованию морских ресурсов.

Выступая на конференции, Эдиль Байсалов представит позицию Кыргызской Республики по вопросам изменения климата, сохранения водных и горных экосистем, устойчивого развития и международного сотрудничества в контексте Повестки дня ООН до 2030 года.

«Кыргызстан как равноправный член ООН не может оставаться в стороне, когда речь идет о спасении Мирового океана. Нас глубоко волнуют вопросы изменения глобального климата, сохранения биоразнообразия и адаптации человечества к стремительно меняющемуся миру. Мы готовы прилагать все усилия, как ответственный участник международного сообщества, для поддержки глобальных инициатив по защите природы и устойчивому развитию во всем мире», — заявил 24.kg Эдиль Байсалов.

В рамках форума также запланированы двусторонние встречи замглавы кабмина с зарубежными коллегами и представителями международных организаций. Основное внимание уделят вопросам укрепления экологического партнерства, реализации климатических инициатив и продвижению международной повестки КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331989/
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