Реорганизация Минцифры: кабмин утвердил новые правила для цифровых услуг

Кабинет министров принял постановление, направленное на дальнейшее развитие цифровой трансформации в стране. Документ основан на Указе президента от 17 марта 2025 года № 91 «О мерах по дальнейшему ускорению цифровой трансформации в системе государственного управления».

В рамках постановления внесены изменения в наименования и функции подразделений Министерства цифрового развития и инновационных технологий:

служба регулирования и контроля в сфере связи теперь подчиняется Министерству цифрового развития и инновационных технологий (ранее — Министерству цифрового развития);

архивная служба также переведена в состав этого ведомства.

Утверждены новые положения и схемы управления Министерством цифрового развития и инновационных технологий, а также обновлены нормативные акты, регулирующие лицензирование радиочастотного спектра и порядок делопроизводства в республике.

В постановлении также признан утратившим силу ряд предыдущих решений кабмина, связанных с деятельностью Минцифры.

Реализация документа будет осуществляться в рамках утвержденной штатной численности и бюджета на 2025-й и последующие годы. Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля за выполнением решений президента и кабинета министров.