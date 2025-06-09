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Власть

Реорганизация Минцифры: кабмин утвердил новые правила для цифровых услуг

Кабинет министров принял постановление, направленное на дальнейшее развитие цифровой трансформации в стране. Документ основан на Указе президента от 17 марта 2025 года № 91 «О мерах по дальнейшему ускорению цифровой трансформации в системе государственного управления».

В рамках постановления внесены изменения в наименования и функции подразделений Министерства цифрового развития и инновационных технологий:

  • служба регулирования и контроля в сфере связи теперь подчиняется Министерству цифрового развития и инновационных технологий (ранее — Министерству цифрового развития);
  • архивная служба также переведена в состав этого ведомства.

Утверждены новые положения и схемы управления Министерством цифрового развития и инновационных технологий, а также обновлены нормативные акты, регулирующие лицензирование радиочастотного спектра и порядок делопроизводства в республике.

В постановлении также признан утратившим силу ряд предыдущих решений кабмина, связанных с деятельностью Минцифры.

Реализация документа будет осуществляться в рамках утвержденной штатной численности и бюджета на 2025-й и последующие годы. Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля за выполнением решений президента и кабинета министров. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/331932/
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