Указ президента КР: новые правила для политических и специальных должностей

В Кыргызстане 16 июня вступает в силу Указ президента об изменениях в Закон «О государственной гражданской и муниципальной службе», который регулирует правовой статус лиц, занимающих политические государственные, специальные государственные и политические муниципальные должности. Документ направлен на повышение прозрачности и ответственности чиновников, а также на упорядочение их прав и обязанностей.

В соответствии с указом под действие закона подпадают следующие категории должностей:

Политические государственные должности: например, министры, заместители министров, руководители государственных комитетов и агентств;

Специальные государственные должности: высокопоставленные должности в силовых структурах, например, руководители правоохранительных органов, прокуратуры, государственных служб безопасности;

Политические муниципальные должности: главы и заместители глав местных администраций, руководители муниципальных советов.

Документ устанавливает единые правила для этих категорий служащих. На них распространяются нормы закона о государственной и муниципальной службе, если их статус не урегулирован иными нормативно-правовыми актами. Закон регулирует вопросы трудовой дисциплины, права и обязанности, ответственность и социальные гарантии.

Чиновникам запрещено заниматься предпринимательством, участвовать в партийной деятельности во время службы, использовать служебные ресурсы в личных целях. В то же время им гарантируются защита прав, возможность совмещать основную работу с научной или творческой деятельностью и получение справедливой оплаты труда.

Упорядочение правового статуса государственных и муниципальных чиновников помогает повысить эффективность государственного управления, минимизировать коррупционные риски и укрепить доверие общества к власти.