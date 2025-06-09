11:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Указ президента КР: новые правила для политических и специальных должностей

В Кыргызстане 16 июня вступает в силу Указ президента об изменениях в Закон «О государственной гражданской и муниципальной службе», который регулирует правовой статус лиц, занимающих политические государственные, специальные государственные и политические муниципальные должности. Документ направлен на повышение прозрачности и ответственности чиновников, а также на упорядочение их прав и обязанностей.

В соответствии с указом под действие закона подпадают следующие категории должностей:

  • Политические государственные должности: например, министры, заместители министров, руководители государственных комитетов и агентств;
  • Специальные государственные должности: высокопоставленные должности в силовых структурах, например, руководители правоохранительных органов, прокуратуры, государственных служб безопасности;
  • Политические муниципальные должности: главы и заместители глав местных администраций, руководители муниципальных советов.

Документ устанавливает единые правила для этих категорий служащих. На них распространяются нормы закона о государственной и муниципальной службе, если их статус не урегулирован иными нормативно-правовыми актами. Закон регулирует вопросы трудовой дисциплины, права и обязанности, ответственность и социальные гарантии.

Чиновникам запрещено заниматься предпринимательством, участвовать в партийной деятельности во время службы, использовать служебные ресурсы в личных целях. В то же время им гарантируются защита прав, возможность совмещать основную работу с научной или творческой деятельностью и получение справедливой оплаты труда.

Упорядочение правового статуса государственных и муниципальных чиновников помогает повысить эффективность государственного управления, минимизировать коррупционные риски и укрепить доверие общества к власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331918/
просмотров: 688
Версия для печати
Материалы по теме
В Академии госуправления при президенте сменился ректор
Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Глава управления президента России приехал в Нарын, чтобы поздравить аксакала
В Бишкеке стартовал футбольный турнир «Мурас» с участием Садыра Жапарова
Сколько заработало за три года управление делами президента Кыргызстана
Внесены изменения в закон о Дорожном фонде
Президент освободил Авазбека Атаханова от должности посла в Пакистане
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Из фонда президента потрачено более 3,5 миллиарда сомов в 2024 году
Президент Кыргызстана анонсировал строительство 18 мини-ГЭС
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;предлагают депортировать мигрантов за&nbsp;проживание в&nbsp;нежилых помещениях В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в нежилых помещениях
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Садыр Жапаров лидирует в&nbsp;Google-запросах в&nbsp;КР, исключение&nbsp;&mdash; июнь 2024-го Садыр Жапаров лидирует в Google-запросах в КР, исключение — июнь 2024-го
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
9 июня, понедельник
11:45
В школы Кыргызстана записалось около 141 тысячи детей В школы Кыргызстана записалось около 141 тысячи детей
11:39
В Кыргызстане 128 тысяч человек работают в легкой промышленности
11:36
К 90-летию Кара-Суйского района открыли асфальтобетонный завод
11:35
В РФ Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов
11:32
На Иссык-Куле рыбаков оштрафовали на 53 тысячи сомов за нарушение правил ловли