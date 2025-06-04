Камбаратинскую ГЭС-1 обсудили в кабмине с исполнительным директором ВБ

Председатель кабмина провел встречу с исполнительным директором Всемирного банка.

По данным пресс-службы правительства, Адылбек Касымалиев и Беатрис Мазер обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в приоритетных отраслях, включая энергетику и улучшение инвестиционного климата.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в энергетической сфере. Отмечено, что в настоящее время завершены значительная часть подготовки технико-экономического обоснования, а также проведение оценки воздействия на окружающую и социальную среду по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1.