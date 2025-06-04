13:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Камбаратинскую ГЭС-1 обсудили в кабмине с исполнительным директором ВБ

Председатель кабмина провел встречу с исполнительным директором Всемирного банка.

По данным пресс-службы правительства, Адылбек Касымалиев и Беатрис Мазер обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в приоритетных отраслях, включая энергетику и улучшение инвестиционного климата.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в энергетической сфере. Отмечено, что в настоящее время завершены значительная часть подготовки технико-экономического обоснования, а также проведение оценки воздействия на окружающую и социальную среду по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331523/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирный банк попросили о содействии в подготовке проекта ТЭО «Камбар-Аты-1»
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили Камбаратинскую ГЭС-1 в Дубае
Кыргызстан и Исламский банк развития обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1
Глава кабмина и представители Всемирного банка обсудили Камбаратинскую ГЭС-1
Всемирный банк предоставит Кыргызстану $120 миллионов: на что пойдут средства
Адылбек Касымалиев примет участие в Весенних собраниях МВФ и Всемирного банка
ТЭО «Камбар-Ата-1» будет готово к маю — Минэнерго
Кыргызстан Камбар-Ата-1 ГЭСин курууга 13 миллион доллардан ашык каражат алат
Более $13 миллионов получит КР на техподдержку строительства «Камбар-Аты — 1»
Бюджетную поддержку возведения «Камбар-Аты-1» обсудили кабмин и Всемирный банк
Популярные новости
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Удары Украины по&nbsp;российским авиабазам прокомментировали в&nbsp;Белом доме Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Граждане с&nbsp;погашенной судимостью не&nbsp;смогут претендовать на&nbsp;пост президента&nbsp;КР Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Бизнес
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг &laquo;Элдик Банка&raquo; до&nbsp;уровня&nbsp;В Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
4 июня, среда
13:21
Камбаратинскую ГЭС-1 обсудили в кабмине с исполнительным директором ВБ Камбаратинскую ГЭС-1 обсудили в кабмине с исполнительны...
13:19
Законопроект о самозапрете получения кредита одобрен в первом чтении
13:17
Объемы растут. В КР все чаще предпочитают банковские карты наличным
13:00
В Бишкеке ожидается до +36 градусов. Прогноз погоды на 5-8 июня
12:40
Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить