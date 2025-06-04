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Власть

Надо что-то делать. Торага Жогорку Кенеша поднял проблему скутеристов без прав

Спикер Жогорку Кенеша призвал упорядочить движение скутеров и мопедов в Бишкеке. Об этом Нурланбек Тургунбек уулу заявил на заседании, обращаясь к министру внутренних дел Улану Ниязбекову и мэру города Айбеку Джунушалиеву.

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По его словам, пора приводить в порядок использование в столице скутеров и мопедов.

«Они создают аварийные ситуации в Бишкеке. В основном это подростки 14-15 лет. Водители этого вида транспорта грубо нарушают Правила дорожного движения. У них нет водительских прав, специального номера. Водители жалуются, что они не видят эти скутеры и мопеды и сбивают их, а потом они виновными оказываются. Жители столицы обеспокоены ростом ДТП, в том числе с летальным исходом. Так нельзя оставлять ситуацию, надо срочно принять меры», — добавил торага парламента.

Он привел в пример опыт урегулирования вопроса в других странах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331508/
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