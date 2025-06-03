Главные торжества в День независимости Кыргызстана пройдут в Джалал-Абаде

В этом году празднование 34-й годовщины независимости Кыргызстана пройдет в Джалал-Абаде. Об этом заявил мэр города Тилек Исаев.

По традиции, которую установил президент Садыр Жапаров, празднование Дня независимости проходит в разных областных центрах страны, чтобы поддержать развитие регионов.

По словам градоначальника, Джалал-Абад получил статус туристического центра в рамках Организации тюркских государств, что подчеркивает значимость региона и его потенциал в данной сфере. В честь 34-летия независимости планируется открыть 34 новых объекта социальной и производственной сферы.

В программе празднования — международные культурные мероприятия, презентация национальной кухни и выставки. Ожидается участие гостей из других стран тюркского мира.