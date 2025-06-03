11:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Отдельные категории граждан будут получать компенсации вместо льгот

В Кыргызстане вводится новый порядок социальной поддержки: вместо прежних льгот отдельные категории граждан будут получать ежемесячные денежные компенсации. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, утверждены размеры компенсаций и порядок их назначения. Ответственными за реализацию программы назначены Министерство труда, социальной защиты и миграции, Министерство финансов и Министерство обороны.

«Компенсации начнут выплачиваться с 1 января 2025 года. Средства будут выделяться из республиканского бюджета, а для малообеспеченных семей предусмотрены дополнительные меры поддержки за счет местных бюджетов», — говорится в тексте постановления.

Особое внимание будет уделено социально уязвимым слоям населения. Местные власти совместно с мэриями Бишкек и Оша должны предусмотреть не только выплаты, но и предоставление жилищных субсидий, особенно для покрытия расходов на природный газ и отопление.

Документ также отменяет ряд прежних правительственных решений, регулирующих порядок предоставления льгот и компенсаций.

Контроль за исполнением нового порядка возложен на Управление по контролю исполнения решений администрации президента.

Напомним, новая система вводится в целях оптимизации и повышения адресности социальной помощи. Суммы выплат и полный перечень граждан, имеющих право на компенсации, будут опубликованы в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331322/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Таджикистан
Стратегические здания госорганов потеряют свой статус при переезде
Реформы кабмина КР: отменят нотариальные копии и ускорят трансформацию земель
Кабмин Кыргызстана отчитался о мерах поддержки детей в преддверии 1 июня
Вся статистика о детях Кыргызстана теперь на одном портале
Глава кабмина вручил альпинистке Асель Байбагышевой 500 тысяч сомов
Новые правила для индустриальных парков приняли в Кыргызстане
Кабмин вводит временный запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
В Кыргызстане продлили срок внешнего управления в компании «Кум-Шагыл»
Кабмин обновил порядок сертификации специалистов строительной отрасли
Популярные новости
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26-30 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 мая
Бизнес
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
День защиты детей на&nbsp;площади Ала-Тоо: праздник радости с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Мир детства, улыбок и&nbsp;добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1&nbsp;июня Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня
3 июня, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
10:50
Депутат попросил кабмин перевести слово «порнография» на кыргызский
10:48
В Оше начался демонтаж незаконных построек, расположенных у водоканала Ишкаван
10:41
Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Таджикистан
10:27
Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025