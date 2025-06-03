Отдельные категории граждан будут получать компенсации вместо льгот

В Кыргызстане вводится новый порядок социальной поддержки: вместо прежних льгот отдельные категории граждан будут получать ежемесячные денежные компенсации. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, утверждены размеры компенсаций и порядок их назначения. Ответственными за реализацию программы назначены Министерство труда, социальной защиты и миграции, Министерство финансов и Министерство обороны.

«Компенсации начнут выплачиваться с 1 января 2025 года. Средства будут выделяться из республиканского бюджета, а для малообеспеченных семей предусмотрены дополнительные меры поддержки за счет местных бюджетов», — говорится в тексте постановления.

Особое внимание будет уделено социально уязвимым слоям населения. Местные власти совместно с мэриями Бишкек и Оша должны предусмотреть не только выплаты, но и предоставление жилищных субсидий, особенно для покрытия расходов на природный газ и отопление.

Документ также отменяет ряд прежних правительственных решений, регулирующих порядок предоставления льгот и компенсаций.

Контроль за исполнением нового порядка возложен на Управление по контролю исполнения решений администрации президента.

Напомним, новая система вводится в целях оптимизации и повышения адресности социальной помощи. Суммы выплат и полный перечень граждан, имеющих право на компенсации, будут опубликованы в ближайшее время.