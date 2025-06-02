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Власть

В Бишкеке обсудили проведение VI Всемирных игр кочевников

В администрации президента состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, обсуждены ключевые организационные вопросы, в том числе определение точной даты проведения Игр, выбор локаций, а также разработка концепции культурно-спортивной программы.

«Планируется, что основные мероприятия пройдут в Бишкеке и Иссык-Кульской области. Особое внимание уделено содержательной части мероприятия, внедрению инновационных решений и современных технологий для обеспечения высокого уровня организации. Рассмотрены вопросы инфраструктурной готовности, транспортной логистики, обеспечения безопасности участников и гостей, информационного сопровождения, международного сотрудничества и привлечения волонтеров», – говорится в сообщении.

В рамках заседания даны поручения соответствующим госорганам по актуализации плана-мероприятий, формированию бюджета и разработке концепции продвижения Игр на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331302/
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