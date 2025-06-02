Строительство дорог. Депутат ЖК инициировал изменения в ценовую политику

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков инициировал изменения в Закон КР «Об автомобильных дорогах» из-за существующих проблем, связанных с ценовой политикой.

По словам нардепа, методика ценообразования основана на советской практике, где учитываются расходы материалов, объемы работ, эксплуатационные затраты на технику и оборудование, объемы вкладов рабочих и механизаторов.

Однако, как указывает Кубанычбек Самаков, существующая методика не совсем приспособлена к нынешним условиям развития техники и внедрения новых технологий и материалов.

«В настоящее время при реализации дорожных проектов разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД), которая проходит соответствующую госэкспертизу. Ее результатом является утверждение принятых технических решений и расчет сметы проекта строительства утвержденной Госстроем. При этом сметная стоимость на момент разработки является ориентировочной и по результатам тендера определяется рыночная (фактическая) цена проекта, несмотря на то что методика расчета сметы учитывает объемы используемых материалов, технику и оборудования, их эксплуатационные и амортизационные затраты, вклады рабочих и механизаторов», — отмечает нардеп.

Парламентарий подчеркивает, что тендеры зачастую получают фирмы, не имеющие практического опыта и необходимое количество дорожно-строительной техники. По мнению Кубанычбека Самакова, это происходит из-за того, что не учитываются фактические расходы на строительные работы, что в конечном счете отражается на качестве и сроках завершения работ.

В связи с этим депутат предлагает:

разработать и утвердить упрощенные процедуры внедрения новых технологий, учитывающие инструкции заводов-изготовителей, изучить опыт других стран при нормировании расходов (материала и работы);

утвердить методику расчета предварительной сметной стоимости при совмещении процессов строительства и проектирования, основанной на постоянном мониторинге рыночной стоимости работ;

законодательно закрепить, что проектные решения и сметная стоимость ПСД, прошедшие соответствующие государственную или ведомственную экспертизы, могут быть пересмотрены (или перерассчитаны) исключительно по решению кабинета министров;

законодательно закрепить, что разница контрактной и сметной стоимостей проекта строительства, без учета дополнительных объемов работ (после проведения тендера или в случаях закупки работ из одного источника), не должна превышать 5 процентов.

Помимо этого, Кубанычбек Самаков предлагает законодательно ввести определение «Экспериментальный проект — описание применения новой технологии, нового материала или нового оборудования при ремонте, строительстве и реконструкции автодорог, включающее ориентировочную сметную стоимость, основанную на данных заводов-изготовителей и/или на ранее реализованных проектах в других странах».