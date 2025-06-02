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Власть

Госслужащие Кыргызстана получат образование в университетах Японии

Двадцать государственных и муниципальных служащих Кыргызстана получат образование в университетах Японии. Парламентский комитет по социальной политике одобрил ратификацию обменных нот между правительствами двух стран.

Грантовым соглашением предусматривается предоставление возможности госслужащим республики пройти двухгодичное обучение на английском языке в ведущих университетах Японии с последующим правом получения степени магистра и доктора.

В рамках проекта «Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов» предусмотрено обучение 19 служащих по программам магистратуры на 2026-2028 учебные годы и 1 служащего  по программе докторантуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331187/
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