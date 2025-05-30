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Власть

Кыргызстан хочет наладить экспорт продукции на рынки Афганистана

В рамках Международного форума в Астане первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев встретился министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Об этом сообщает пресс-службы кабмина.

Данияр Амангельдиев отметил, что Кыргызстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Афганистаном и рассматривает стабильность в этой стране как важнейший фактор региональной безопасности.

«Кыргызстан поддерживает усилия действующих афганских властей по стабилизации ситуации в стране и уважает право его народа на самостоятельное определение своего будущего. Бишкек активно участвует в международных и региональных инициативах, направленных на содействие миру и стабильности в Афганистане. Нуриддин Азизи выразил признательность кыргызской стороне за поддержку и отметил готовность Афганистана развивать двустороннее сотрудничество, а также прилагать усилия к расширению торгово-экономических контактов, разработке совместных проектов и их продвижению по всем направлениям взаимного интереса», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе налаживания экспорта кыргызской продукции, включая сельскохозяйственные товары, текстиль, машины, оборудование и на рынок Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331043/
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