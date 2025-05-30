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Власть

В Баткене торжественно встретили делегацию из Таджикистана

В Баткенском районе прошел культурный фестиваль «Ыр майрамы», в рамках которого состоялась торжественная встреча официальной делегации из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента в регионе.

Встреча прошла в теплой и дружелюбной атмосфере и обозначена как жест добрососедства и стремления к укреплению культурного диалога между двумя странами.

В состав таджикской делегации вошли представители сферы культуры и искусства. В рамках фестиваля они ознакомились с элементами кыргызской национальной культуры — традиционной музыкой, песнями и ремеслами. В свою очередь, гости из Таджикистана представили собственную концертную программу и национальные номера.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль стал не только ярким культурным событием, но и важной площадкой для налаживания гуманитарного взаимодействия между соседними народами. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/331021/
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