Сколько заработало за три года управление делами президента Кыргызстана

С 2022 по 2025 год управление делами президента Кыргызстана потратило значительные средства на строительство и капитальный ремонт государственных объектов.

Согласно опубликованным данным, его доход за три года увеличился с 586,7 миллиона сомов в 2021-м до 8,3 миллиарда сомов в 2024-м. План на 2025 год составляет 11,1 миллиарда сомов.

Согласно отчету, в течение трех лет управделами построило или капитально отремонтировало более 100 объектов. В их числе — школы, больницы, спортивные залы, реабилитационные центры, культурные учреждения и здания госорганов.

Среди крупных проектов:

новое здание администрации президента «Ынтымак-Ордо»;

Национальный стадион в Бишкеке на 51 тысячу мест — строительство продолжается;

возобновление строительства здания Национального банка, замороженного более 20 лет;

запуск строительства 62 тысяч квартир в рамках госипотеки. Более 3 тысяч семей получили жилье;

обновление парка «Ала-Арча»: созданы экотропы, амфитеатр, зона отдыха и цифровое обслуживание.

Управление взяло под контроль госучреждение «Кызмат» и начало реформу системы предоставления госуслуг. Создан IT-отдел, строится 7-этажный цифровой центр, а платформа «Түндүк» модернизируется и интегрируется в систему электронных услуг.

Ведомство указывает, что доходная часть за первые четыре месяца 2024 года составила 4,1 миллиарда сомов. Это в 16 раз больше по сравнению с 2021-м.

В отчете отмечается, что работы ведут по поручениям президента. Управление подчеркивает, что теперь выполняет не только хозяйственные функции, но и участвует в реализации стратегических проектов.