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Власть

О роли Казахстана в решении международных проблем рассказал Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана дал большое интервью Al Jazeera. Оно приурочено к международному форуму «Астана», который проходит на этой неделе и привлекает внимание мировой общественности к роли страны в регионе.

Al Jazeera
Фото Al Jazeera

По словам Касым-Жомарта Токаева, за три года с момента запуска программы «Новый Казахстан» страна достигла ощутимого прогресса, хотя и столкнулась с внешними потрясениями.

«Мы уверенно движемся вперед, хотя процесс, безусловно, остается непростым, поскольку на ход реформ повлияли многочисленные события, которые происходили за пределами Казахстана. Считаю, что это не так просто. Мы должны быть честными и прагматичными. Но в то же время нам необходимо проявлять смелость в осуществлении преобразований. Именно поэтому я говорю о том, что нам следует быть настойчивыми в достижении целей, которые стоят на повестке. Да, реформы продолжаются, и они показывают положительные результаты», — отметил он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан реформирует внешнюю политику.

«Потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор. Мы уделяем приоритетное внимание диверсификации транспортных маршрутов. В этом контексте Транскаспийский транспортный маршрут приобретает особую значимость. Как вы знаете, мы остаемся активными сторонниками инициативы «Один пояс — один путь». Не случайно она была впервые провозглашена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году в столице Казахстана Астане», — подчеркнул глава Казахстана.

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Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет безопасности ООН

Глава страны вновь заявил, что Совет безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом. Он прокомментировал тему мирового порядка.

«Я глубоко убежден в важности мультилатерализма и считаю, что так называемые средние державы должны играть большую роль в обеспечении мира и безопасности на планете», — сказал он.

Президента РК спросили, считает ли он, что иногда великие державы могут подрывать систему мультилатерализма, что иногда мы слышим заявления от некоторых великих держав о принципе «Америка прежде всего», о важности двусторонних, а не многосторонних механизмов.

«Да, такое действительно происходит, система мультилатерализма слабеет. Совет безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом: ему недостает как власти, так и воли для решения ключевых международных проблем. Безусловно, это серьезный вызов. Именно поэтому я считаю, что такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основных международных проблем. Казахстан твердо выступает за реформу Организации Объединенных Наций», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330957/
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