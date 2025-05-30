Полпред главы РФ назвал недопустимым искусственное раздувание национальной темы

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о недопустимости искусственного раздувания национальной темы в СМИ.

«Искусственное преувеличение национального вопроса в медиапространстве, которое намеренно делается журналистами и Telegram-каналами для роста количества просмотров, недопустимо», — отметил он, выступая в Магнитогорске при обсуждении стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.

По словам Артема Жоги, по итогам 2024-го в округе только 66,5 процента жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

«Одна из ключевых причин — недостаточная адаптация мигрантов к жизни в России. Зачастую они живут и работают среди своих земляков, процесс естественной интеграции в российское общество не происходит. Будем менять ситуацию. Это делается для того, чтобы населению страны было комфортно жить и развиваться. Ни в коем случае недопустимо предоставлять привилегии для мигрантов в получении социальных благ», — написал он в своем Telegram-канале.