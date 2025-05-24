Наказывать за утверждение цен на воду ниже себестоимости предлагают в ЖК

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров разработал проект закона «О питьевом водоснабжении и водоотведении». Документ размещен на сайте парламента для общественного обсуждения.

По словам нардепа, действующий Закон «О питьевой воде» должным образом не регулирует правоотношения, связанные с питьевым водоснабжением в городах, и отсутствует законодательный акт, регламентирующий водоотведение.

Эльдар Абакиров отмечает: с момента принятия вышеуказанного документа прошло много времени, и в нашей стране произошли большие изменения в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения. Многие нормы действующего закона стали неактуальными и не применяются. Нормативный правовой акт был ориентирован на сельское питьевое водоснабжение, и в настоящее время необходимы универсальные нормы, регламентирующие питьевое водоснабжение как в сельской местности, так и в городах.

В Законе «О питьевой воде» недостаточно подробно описаны понятия и определения. Имеются противоречия в части обязательств по обеспечению питьевой водой со стороны органов местного самоуправления и поставщиков. Орган МСУ не вправе производить и поставлять питьевую воду, он может только организовать на своей территории услугу по обеспечению питьевой водой, поставщики лишь доставляют ее. Также имеются противоречия с административным и уголовным законодательством.

Действующий документ возлагает на поставщиков питьевого водоснабжения ряд обязательств, но не содержит норм, обеспечивающих возможность их выполнения. Утверждение тарифов передано в ведение местных кенешей, которые без каких-либо расчетов и обоснований вправе принять любой тариф, который даже может привести к банкротству поставщика.

Во всех регионах страны операторы пользуются тарифами ниже себестоимости производства и поставки воды. При этом убытки поставщиков не компенсируются ни местной властью, ни бюджетом. Это связано с отсутствием норм, обеспечивающих экономическую устойчивость поставщика.

В связи с чем в проекте закона предусматривается ответственность местных органов власти за утверждение тарифов ниже себестоимости, а также принятие цен на уровне себестоимости затрат с учетом расходов на профтехразвитие кадрового потенциала (развитие человеческих ресурсов) сектора питьевого водоснабжения и водоотведения.

В случае же утверждения тарифов ниже себестоимости местные органы власти обязаны субсидировать стоимость за счет своего местного бюджета или других источников, не противоречащих законодательству.

Эльдар Абакиров заметил, что представленный законопроект будет согласован с Союзом местных самоуправлений, так как он непосредственно затрагивает интересы местных сообществ и органов МСУ.