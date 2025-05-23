Садыру Жапарову рассказали о планах развития Иссык-Кульской области

Садыр Жапаров сегодня, 23 мая, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с планами по ее развитию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главу государства проинформировали о социально-экономических показателях развития области, реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни местного населения и стимулирование экономического роста.

Садыру Жапарову рассказали о бюджете Иссык-Кульской области, который составил 1 миллиард 668 миллионов сомов. Объем внутренних и внешних инвестиций превысил 10 миллиардов сомов.

В области продолжается строительство 311 километров дорог. Включая крупные проекты: Тюп — Кеген, Балыкчи — Барскоон, Корумду — Балбай. В ближайшее время будет начато строительство автодороги Барскоон — Каракол.

Президенту сообщили о строительстве 134 объектов, 69 из них сданы в эксплуатацию. В том числе 11 школ, 10 детских садов, спортивный комплекс, 29 мини-футбольных полей, 2 больницы и 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

Согласно плану развития области, в 2025 году будут построены 4 малых ГЭС и солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт. В будущем планируют построить еще 34 малых ГЭС, 5 солнечных электростанций и 1 ветряную.

Вместе с тем 22 села Иссык-Кульской области будут обеспечены чистой питьевой водой.

В сфере туризма ведутся плановые работы по улучшению состояния пляжей и созданию условий для отдыхающих. В городе Чолпон-Ате строительство пляжной зоны близится к завершению и планируется закончить уже в этом сезоне.