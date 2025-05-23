Внесены изменения в закон о Дорожном фонде

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О Дорожном фонде», направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры.
Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Жогорку Кенеш принял поправки 24 апреля. Согласно изменениям, уточнен перечень направлений использования средств Дорожного фонда. Теперь они могут направляться исключительно на:
- финансирование проектирования, строительства, содержания, ремонта, реконструкции и развития автомобильных дорог общего пользования;
- приобретение материалов (в том числе битума, щебня) и горюче-смазочных материалов, необходимых для этих целей.
- Кроме того, введена новая статья 31, предусматривающая отдельное финансирование из республиканского бюджета уполномоченному органу в сфере транспорта и коммуникаций. Средства будут направлены на:
- содержание секретариата Дорожного фонда;
- издание отраслевых материалов, нормативных документов и учебных пособий;
- подготовку и переподготовку кадров;
- проведение научно-технических исследований.