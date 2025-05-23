Внесены изменения в закон о Дорожном фонде

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О Дорожном фонде», направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Жогорку Кенеш принял поправки 24 апреля. Согласно изменениям, уточнен перечень направлений использования средств Дорожного фонда. Теперь они могут направляться исключительно на:

финансирование проектирования, строительства, содержания, ремонта, реконструкции и развития автомобильных дорог общего пользования;

приобретение материалов (в том числе битума, щебня) и горюче-смазочных материалов, необходимых для этих целей.

Кроме того, введена новая статья 31, предусматривающая отдельное финансирование из республиканского бюджета уполномоченному органу в сфере транспорта и коммуникаций. Средства будут направлены на: