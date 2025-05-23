12:20
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Власть

Внесены изменения в закон о Дорожном фонде

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О Дорожном фонде», направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Жогорку Кенеш принял поправки 24 апреля. Согласно изменениям, уточнен перечень направлений использования средств Дорожного фонда. Теперь они могут направляться исключительно на:

  • финансирование проектирования, строительства, содержания, ремонта, реконструкции и развития автомобильных дорог общего пользования;
  • приобретение материалов (в том числе битума, щебня) и горюче-смазочных материалов, необходимых для этих целей.
  • Кроме того, введена новая статья 31, предусматривающая отдельное финансирование из республиканского бюджета уполномоченному органу в сфере транспорта и коммуникаций. Средства будут направлены на:
  • содержание секретариата Дорожного фонда;
  • издание отраслевых материалов, нормативных документов и учебных пособий;
  • подготовку и переподготовку кадров;
  • проведение научно-технических исследований. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/330130/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
На улучшение дорожной инфраструктуры Ошской области выделено 4 миллиарда сомов
Круглосуточный автоЦОН у объездной закрыли из-за ремонта дороги
До конца года в Кыргызстане хотят построить более 1,1 тысячи километров дорог
Президент освободил Авазбека Атаханова от должности посла в Пакистане
В Бишкеке после ремонта открывают для движения ряд дорог
В центре Чолпон-Аты идет укладка асфальта
В столице продолжается ямочный ремонт
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Началась реконструкция дороги Суусамыр — Талас — Тараз
Из фонда президента потрачено более 3,5 миллиарда сомов в 2024 году
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
ГКНБ объявил охоту на&nbsp;нелегалов: с&nbsp;10&nbsp;июня стартует масштабная операция ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Узбекистан хочет разрешить въезд по&nbsp;ID-карте гражданам некоторых стран. Каких Узбекистан хочет разрешить въезд по ID-карте гражданам некоторых стран. Каких
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
23 мая, пятница
12:19
Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Цент...
12:08
В КР пройдет X, юбилейная Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии
12:00
Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время
11:51
В Кыргызстане контракты по госзакупкам будут проходить через банки
11:48
Возле села имени Гагарина в Чуйской области горит мусорный полигон