Минстрой рассмотрит вопрос отзыва лицензии стройкомпании «Дельмар Групп»

В Бишкеке управление государственного архитектурно-строительного контроля провело осмотр жилого комплекса, строящегося по адресу: улица Анкара, 1/13. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

Отмечается, что выявлены нарушения — самовольная эксплуатация без акта соответствия завершенного строительством объекта, отклонения в части благоустройства объекта и устройства тротуаров, не соблюдены требования техники безопасности.









Управление вынесло протоколы с приостановлением строительства до устранения выявленных нарушений.

Кроме этого, в Минстрой направлен вопрос рассмотрения отзыва лицензии данной стройкомпании.