Кыргызстан рассматривает превентивную дипломатию инструментом для взаимодействия

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии — главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Кахой Имнадзе. Об этом сообщает МИД.

Стороны обсудили текущее сотрудничество, включая совместные усилия в сфере противодействия терроризму, борьбы с наркотрафиком, климатическую повестку, а также деятельность центра в этом году.

Каха Имнадзе проинформировал о состоявшемся в феврале 2025-го брифинге в Совете безопасности ООН, текущей политической и экономической ситуации в Афганистане и ее влиянии на страны Центральной Азии.

Асеин Исаев подчеркнул, что на фоне позитивной динамики в регионе в политической, экономической и гуманитарной сферах КР рассматривает превентивную дипломатию и мирное разрешение споров дипломатическими средствами в качестве ключевого инструмента взаимодействия с международными партнерами.

Также отмечена высокая эффективность сотрудничества Кыргызстана с учреждениями ООН и выражена готовность к дальнейшему укреплению партнерства в рамках мандата Центра по вопросам превентивной дипломатии и поддержке государств региона в противодействии современным вызовам и угрозам безопасности.