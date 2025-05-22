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Власть

Ты ужасный. Трамп отчитал журналиста за вопрос о подаренном Катаром самолете

Дональд Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о подаренном Катаром самолете. Он назвал корреспондента телеканала NBC придурком и идиотом.

Президент США во время встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой в Овальном зале вновь позволил себе ссору с присутствующими.

Во время переговоров он продемонстрировал Сирилу Рамапосе видео и фотоматериалы об убийствах и других преступлениях против белого населения в ЮАР.

из архива
Фото из архива. Королевская семья Катара подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8

После презентации американский президент спросил присутствовавших журналистов, есть ли у них вопросы, и корреспондент NBC Питер Александер предложил ему прокомментировать передачу ВВС США правительством Катара самолета, который должен стать новым «бортом номер один».

«Какое отношение это имеет к катарскому самолету? ...Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали $5,1 триллиона инвестиций в дополнение к самолету», — заявил Трамп.

Он также посоветовал репортеру заняться расследованием геноцида белых фермеров в ЮАР.

В ходе встречи глава ЮАР также подколол главу Белого дома: «Мне жаль, что у меня нет самолета, чтобы дать вам».

Ранее стало известно, что королевская семья Катара подарила Дональду Трампу «летучий дворец».

Администрация президента Соединенных Штатов примет «суперроскошный» самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара. Этот лайнер Дональд Трамп сможет использовать в качестве своего нового борта Air Force One до тех пор, пока не покинет пост.

Американский президент уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале.

Первоначально самолет будет передан ВВС США, которые модифицируют 13-летний лайнер в соответствии с требованиями Вооруженных сил, предъявляемыми к любому воздушному судну, используемому для перевозки главы государства.

По оценкам экспертов авиационной отрасли, предполагаемая стоимость самолета составляет около $400 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329961/
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