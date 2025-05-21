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Власть

Садыр Жапаров в Будапеште: железная дорога из Китая и Камбаратинская ГЭС-1

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял участие в неформальном саммите глав стран Организации тюркских государств, который прошел в Будапеште — столице Венгрии, стране-наблюдателе при ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Тематика мероприятия — «Место встречи Востока и Запада» — символически подчеркивает усилия по укреплению связей между ЕС и тюркским миром.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что Венгрия стала настоящим мостом между Европой и тюркскими странами. Он подчеркнул, что нынешняя встреча логически продолжает Бишкекский саммит 2023 года. И напомнил, что КР в рамках своего председательства в ОТГ продвигает курс на «экономическую интеграцию, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность».

Президент заметил, что за четыре года взаимная торговля нашей республики со странами ОТГ почти удвоилась. Он также подчеркнул важность проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который сократит путь между КНР и Европой на 900 километров.

В своем выступлении Садыр Жапаров сделал акцент на строительство Камбаратинской ГЭС-1, которая имеет стратегическую значимость.

В завершение он выразил уверенность, что Будапештская декларация станет еще одним шагом к единству, устойчивому развитию и процветанию стран тюркского мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329912/
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