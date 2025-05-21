ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция

Сегодня в здании ГКНБ прошло совещание по вопросам миграционной ситуации с участием его председателя Камчыбека Ташиева и представителей профильных ведомств. Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

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Как заявил глава спецслужб, в связи с ростом числа иностранцев в Кыргызстане — туристов, студентов и трудовых мигрантов — растет и доля тех, кто нарушает миграционное законодательство. По данным ГКНБ, в стране сейчас около 5 тысяч нелегалов.

Многие приезжие используют туристические и студенческие визы для работы, а работодатели — вузы, компании и агентства — не оформляют разрешения и уклоняются от уплаты пошлин. Некоторые иностранцы, оставшись без документов и поддержки, ведут себя вызывающе, нарушая общественный порядок и неуважительно относясь к местной культуре.

С целью наведения порядка с 10 июня в республике стартует масштабная операция «Нелегал». В течение 20 дней, до 10 июня, иностранцам предложено легализовать свое пребывание или покинуть страну добровольно. Далее начнутся массовые проверки с привлечением силовых структур. ГКНБ

С начала года в КР прибыли 61 тысяча туристов, 30 тысяч студентов и 12 тысяч трудовых мигрантов.

В рамках миграционной реформы:

полномочия переданы МИД;

отменена межведомственная квота;

внедрен портал «е-виза»;

увеличены штрафы до 30 тысяч сомов;

МВД дополнительно выделено 280 миллионов сомов на депортацию нелегалов.

ГКНБ предупреждает: с 10 июня начнутся активные действия против нарушителей и приглашающих сторон.