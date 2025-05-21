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Власть

Спикер парламента призвал беречь родной язык

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня в ходе обсуждения законопроектов о применении государственного языка призвал обратить пристальное внимание на данный вопрос.

«Наш государственный язык сейчас находится в плачевном состоянии. Такая ситуация сложилась, поскольку мы стали популистами и набираем временные очки. Каждый из нас, раз мы живем и работаем в Кыргызстане, должен знать кыргызский язык, и никак иначе», — отметил он, подчеркнув, что необходимо поддержать эти законопроекты.

Спикер ЖК также привел пример того, что в некоторых странах сохраняют свой язык, начиная требовать его знание даже в детских садах.

«Если исчезнет язык, исчезнет нация, исчезнет государство, поэтому нам надо беречь родной язык. В нынешних условиях необходимо законодательно решать вопросы в сфере сохранения и развития государственного языка», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329855/
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