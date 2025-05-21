Узбекистан хочет разрешить въезд по ID-карте гражданам некоторых стран. Каких

Узбекистан предложит России, Азербайджану и Казахстану обеспечить возможность въезда граждан этих стран на территорию республики по внутреннему документу. Провести переговоры по этому вопросу президент страны Шавкат Мирзиеев поручил МВД. Он подписал Указ «О мерах по повышению роли и значения туризма в экономике путем кардинального увеличения потока туристов и ускоренного расширения объема туристских услуг в 2025-2026 годах».

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«Постановляю: в трехмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой ввести безвизовый режим для американских граждан и работать над облегчением визовых требований для узбекистанцев, посещающих Соединенные Штаты.