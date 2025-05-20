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Власть

Кабмин обновил порядок сертификации специалистов строительной отрасли

15 мая 2025 года кабинет министров Кыргызской Республики утвердил изменения в порядок государственной квалификационной сертификации специалистов строительного сектора. Постановление направлено на улучшение и оптимизацию процедуры подтверждения квалификации строителей.

Изменения коснулись положения, утвержденного постановлением № 63 от 26 февраля 2021 года, и включают новую редакцию порядка сертификации. Обновленный порядок разработан с учетом требований Закона КР «О градостроительстве и архитектуре» и конституционного закона о правительстве.

Основные цели обновления — повышение прозрачности процесса сертификации, упрощение процедур и обеспечение соответствия профессиональных квалификаций требованиям современного строительного рынка. Это, по мнению кабмина, позволит улучшить качество строительных работ и повысить уровень безопасности объектов.

Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329671/
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