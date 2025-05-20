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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прекращение огня. Украина может подписать меморандум с Россией — Зеленский

Накануне состоялись третьи по счету телефонные переговоры президентов США и России, основной темой которых остается урегулирование ситуации вокруг Украины.

Россия готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. В меморандум могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования, заявил вчера глава РФ Владимир Путин.

Владимир Зеленский также подтвердил, что Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта.

«Это то, что мне сказал президент Трамп. Я так понимаю, это то, что они обсуждали с Путиным, с российской стороной, что в двухстороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом уже к карте, которая ведет к завершению войны, к договору. Меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня. Пока для меня это неизвестно», — сказал он на брифинге после разговора с Дональдом Трампом.

Киев будет ждать российскую версию меморандума, уточнил Зеленский. Он также отметил, что ему было очень приятно услышать предложение Трампа о прекращении огня без каких-либо условий.

Владимир Зеленский добавил, что Киев рассматривает возможность еще одной встречи США, Украины, России и европейских стран. По его словам, такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Он также заявил, что Украина «не выведет войска со своей территории», но согласна продолжать переговоры с Россией.

Ранее разговор с Кремлем прокомментировал президент США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329650/
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