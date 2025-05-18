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Власть

В Бишкеке сносят здание, связанное с Садыром Жапаровым. Комментарий властей

В социальных сетях активно обсуждается снос зданий на пересечении улиц Киевской и Ибраимова в Бишкеке. В связи с этим с комментарием выступил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, один из объектов — здание на улице Киевской, 96, было переоформлено на Садыра Жапарова в рамках закона о легализации доходов еще в тот период, когда он находился в оппозиции. Этот шаг, подчеркнул Аскат Алагозов, стал примером для других, призванным стимулировать возвращение активов в страну и их легальное оформление.

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Демонтаж проводится по инициативе владельцев соседних строений, которые договорились объединить земельные участки и реализовать совместный инвестиционный проект — строительство крупного многоэтажного жилого комплекса. Снос здания не связан с какими-либо иными обстоятельствами. 

«Речь идет не об отдельном здании, а о сносе нескольких объектов. Это решение принято по взаимному согласию собственников. После завершения строительства каждому из них будет принадлежать доля в новом комплексе, пропорциональная вкладу», — пояснил Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329485/
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