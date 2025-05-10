Адылбек Касымалиев: Банковский сектор сохраняет устойчивость к внешним рискам

Глава кабмина Адылбек Касымалиев направил поздравительное обращение работникам банковской сферы страны в связи с их профессиональным праздником — Днем банковского работника. Традиционно этот день приурочен к годовщине введения в обращение национальной валюты Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем поздравлении глава кабинета министров подчеркнул важнейшую роль банковского сектора в обеспечении устойчивого экономического развития республики, финансовой стабильности и укреплении доверия граждан к банковской системе.

«Вы вносите неоценимый вклад в реализацию государственных и частных инициатив, содействуете развитию предпринимательства, инвестиционной среды и финансовых услуг», — отметил он.

Адылбек Касымалиев высоко оценил динамичное развитие банковской системы, свидетельством чего, по его словам, является рост ключевых показателей: увеличение суммарных активов, кредитного портфеля и депозитной базы.

Особо отмечены стабильность и устойчивость сектора к внешним рискам в условиях геополитической неопределенности, что является «значимым результатом слаженной и эффективной работы» банковских специалистов.

Глава кабмина выразил особую признательность ветеранам банковской сферы, которые стояли у истоков становления финансовой системы независимого Кыргызстана. «Опираясь на ваши опыт и профессионализм, заложен прочный фундамент для становления дальнейшего развития банковского сектора», — говорится в поздравлении.

Обращаясь к современным вызовам, Адылбек Касымалиев обозначил приоритетные направления для банковских работников.

«В эпоху стремительного технологического прогресса одним из приоритетных направлений вашей работы является развитие цифровых банковских услуг, включая увеличение доли безналичных платежей», — заявил он.

Не менее актуальным требованием времени, по словам председателя кабинета министров, является развитие зеленой экономики с учетом климатических и экологических рисков.

Он подчеркнул, что современные вызовы требуют от банковских работников «прогрессивного подхода, незаурядных навыков и оперативного принятия решений».