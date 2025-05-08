Кыргызская Республика подписала Статут Конференции верховных судов стран — участниц Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мероприятие прошло в Турции 7 мая. Конференция объединила высшие судебные органы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Инициатором подготовки проекта статута выступил Суд кассационной инстанции Турецкой Республики.

Конференция учреждена в качестве консультативного органа, способствующего развитию взаимопонимания, солидарности и обмена лучшими практиками в области правосудия. Кроме того, предусмотрено проведение совместных проектов, научных исследований и мероприятий, направленных на повышение эффективности судебных процессов, в том числе с применением современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

Фото пресс-службы Верховного суда

Подписание Статута создаст устойчивую платформу для дальнейшего углубления сотрудничества между верховными судами государств — членов ОТГ, поспособствует укреплению правовой государственности и повышению качества судебной защиты прав граждан в рамках общего тюркского правового пространства.

Подписание Статута стало важным шагом на пути к укреплению судебного сотрудничества, обмену опытом, а также развитию координации и диалога между судебными системами тюркоязычных стран. Документ определил принципы взаимодействия, структуру конференции, порядок проведения мероприятий и ключевые направления совместной деятельности.

Следующее подобное мероприятие в 2026 году состоится в Республике Казахстан.