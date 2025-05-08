16:43
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Судьи стран — участниц Организации тюркских государств обменяются опытом

Кыргызская Республика подписала Статут Конференции верховных судов стран — участниц Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мероприятие прошло в Турции 7 мая. Конференция объединила высшие судебные органы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Инициатором подготовки проекта статута выступил Суд кассационной инстанции Турецкой Республики.

Конференция учреждена в качестве консультативного органа, способствующего развитию взаимопонимания, солидарности и обмена лучшими практиками в области правосудия. Кроме того, предусмотрено проведение совместных проектов, научных исследований и мероприятий, направленных на повышение эффективности судебных процессов, в том числе с применением современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

пресс-службы Верховного суда
Фото пресс-службы Верховного суда

Подписание Статута создаст устойчивую платформу для дальнейшего углубления сотрудничества между верховными судами государств — членов ОТГ, поспособствует укреплению правовой государственности и повышению качества судебной защиты прав граждан в рамках общего тюркского правового пространства.

Подписание Статута стало важным шагом на пути к укреплению судебного сотрудничества, обмену опытом, а также развитию координации и диалога между судебными системами тюркоязычных стран. Документ определил принципы взаимодействия, структуру конференции, порядок проведения мероприятий и ключевые направления совместной деятельности.

Следующее подобное мероприятие в 2026 году состоится в Республике Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328443/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш объявил прием предложений о кандидатах в Совет по делам правосудия
Выявлены грубые нарушения в работе судисполнителей в регионах Кыргызстана
В Верховном суде представили новых судей. Что о них известно
Депутат заявила, что в судах Кыргызстана невозможно добиться справедливости
В прошлом году в Совет судей поступило более 500 жалоб
Единую зону экстренной медпомощи создали в рамках ОТГ
Создана координационная группа по цифровизации судебной системы
В Кыргызстане проведена ротация судей
Председатель Верховного суда Кыргызстана получил выговор. За что?
В Кыргызстане предлагают создать резерв кандидатов на должность судей
Популярные новости
США будут платить $1&nbsp;тысячу мигрантам, согласившимся на&nbsp;самодепортацию США будут платить $1 тысячу мигрантам, согласившимся на самодепортацию
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
МИД Узбекистана вызвал посла&nbsp;РФ в&nbsp;связи с&nbsp;нарушениями прав трудовых мигрантов МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов
Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о&nbsp;преемнике Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике
Бизнес
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
8 мая, четверг
16:33
Судьи стран — участниц Организации тюркских государств обменяются опытом Судьи стран — участниц Организации тюркских государств...
16:02
В Мексике скончался кыргызстанец. Решается вопрос доставки тела на родину
15:33
Наццентр онкологии с 12 мая начнет бесплатный прием в Джалал-Абадской области
15:07
В городе Ош начали сносить 14 домов без письменного уведомления
14:45
Объем экспорта казахстанской пшеницы в Кыргызстан удвоился