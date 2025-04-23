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Власть

Кыргызстан и Италия договорились о передаче осужденных граждан

Жогорку Кенеш принял сразу в трех чтениях законопроект о ратификации соглашения с Италией по передаче осужденных лиц.

Договор подписан 3 октября 2024 года в Риме во время визита президента Садыра Жапарова.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что соглашение позволит гражданам Кыргызстана, отбывающим наказание в Италии, переводиться на родину.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева пояснила, что в Италии сейчас отбывают наказание десять граждан КР, все из-за нарушения миграционного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327093/
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