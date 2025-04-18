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Власть

Ташиев: Президент поручил до конца года завершить демаркацию границы с РТ

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня провел встречу с жителями Баткенской области. Она посвящена вопросу делимитации кыргызско-таджикской границы. На встречу были приглашены представители из всех районов области. Об этом в соцсетях сообщил общественный помощник Ташиева Откурбек Рахманов.

Председатель спецслужб кратко рассказал о хронологии урегулирования пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном, начиная с советского периода. Основное внимание он уделил деталям достигнутых договоренностей и обмену участками, пояснив, какие территории и на каких условиях переданы сторонами. Жителям даны четкие ответы на интересующие их вопросы.

Особо подчеркнуто, что жителям села Достук, подлежащего переселению, государство построит новые современные дома.

Камчыбек Ташиев также заявил, что теперь основной упор будет сделан на демаркацию границы. По его словам, для натягивания пограничных заграждений в регион направлены личный состав, сотрудники и руководители Пограничной службы, которые работают в усиленном режиме.

Глава ГКНБ отметил, что президент Садыр Жапаров поручил завершить эти работы до конца этого года. При необходимости, отметил Камчыбек Ташиев, он готов временно переехать в Баткен, чтобы лично контролировать ход работ.

Участники встречи выразили благодарность руководству страны. Аксакалы дали благословение и прочитали молитву в память о погибших. От имени молодежи Баткена Камчыбеку Ташиеву вручили символический подарок — сувенирный топор — с пожеланием продолжить решительную борьбу с коррупцией и противодействием единству и развитию республики.

Отметим, что 13 марта 2025 года в Бишкеке президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между двумя государствами.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/326607/
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