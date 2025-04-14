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Власть

Частные агентства занятости должны вернуть деньги нетрудоустроенным клиентам

Частные агенства занятости должны вернуть деньги гражданину, если не смогли его трудоустроить. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике заявил вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев.

Он отметил, что частные компании собирают с человека примерно по 25 тысяч сомов за свои услуги.

«Говорят, что на 4 тысячи квот подают заявление около 40 тысяч граждан и с каждого фирма берет по 25 тысяч сомов. Отправляют на заработки 4 тысячи человек, остальные остаются ни с чем. Им не возвращают средства», — сказал Нурбек Сыдыгалиев.

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Начальник управления по трудоустройству граждан и защите прав мигрантов Арслан Байсопуев отметил, что, согласно постановлению кабмина, частные агентства по трудоустройству имеют право брать за свои услуги не более 50 процентов от суммы зарплаты той страны, куда отправляют гражданина.

«Например, для отправки в Турцию компании получают $300-400, а трудоустроенный гражданин будет получать зарплату в $700-800 по прибытии в эту страну», — сказал Арслан Байсопуев.

Нурбек Сыдыгалиев ответил, что расходы оправданы, когда гражданина трудоустраивают, но в тех случаях, когда компания не смогла это сделать, она должна вернуть деньги клиенту.

Депутаты рассматривают проект закона о ратификации Конвенции № 181 Международной организации труда о частных агентствах занятости, принятой 3 июня 1997 года в городе Женеве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325905/
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Частные агентства занятости должны вернуть деньги нетрудоустроенным клиентам