Дональд Трамп хочет за год депортировать один миллион нелегальных мигрантов

Администрация Дональда Трампа планирует за ближайший год депортировать из США один миллион нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам собеседников издания, в частных беседах между чиновниками постоянно упоминается эта цифра. Она значительно превышает предыдущий рекорд по депортациям — 400 тысяч человек за год при президентстве Барака Обамы (2009 — 2017 годы), говорится в публикации.

Аналитики, указано в статье, считают эту цифру нереалистичной, поскольку для этой задачи выделено недостаточно финансирования и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, большинство мигрантов имеют право оспорить депортацию в суде.

По данным Министерства внутренней безопасности, на которые ссылается The Washington Post, с начала 2025 года из США выслали 117 тысяч человек.

Вашингтон также ведет переговоры с 30 странами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.